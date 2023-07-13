Google запустила українську версію Bard зі штучним інтелектом

Компанія Google запустила помічника зі штучним інтелектом Bard понад 40 мовами, включно з українською, арабською, китайською, німецькою та іспанською, повідомляє Ліга.net.

У Bard можна ставити питання та слухати відповіді на них голосом, налаштовувати відповіді – змінювати тон та стиль на п’ять різних варіантів: простий, довгий, короткий, професійний або звичайний.

До асистента також додали більше можливостей для експорту коду. Це нова функція, яка дозволяє експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab).

У запитах до Bard можна використовувати інструмент Google Об’єктив.