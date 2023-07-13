На Харківщині загинуло понад 2 тисяч цивільних через війну

З початку повномасштабної війни Росії проти України на Харківщині загинуло щонайменше 2038 цивільних, з них 77 – діти.﻿﻿ Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

"Станом на початок липня, на Харківщині загинули 2038 цивільних жителів, із них 77 – діти. Поранення отримали майже 3 тисячі, зокрема, 240 дітей" , - заявив Синєгубов.

Він додав, що під окупацією залишаються 29 населених пунктів на Куп’янщині та 5-10-кілометрова зона на північному напрямку, куди українська сторона не має доступу. Тому кількість загиблих може бути більшою.

Крім того, ОВА має інформацією про масові захоронення українських цивільних та військових.