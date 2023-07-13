На Харківщині загинуло понад 2 тисяч цивільних через війну
З початку повномасштабної війни Росії проти України на Харківщині загинуло щонайменше 2038 цивільних, з них 77 – діти. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.
"Станом на початок липня, на Харківщині загинули 2038 цивільних жителів, із них 77 – діти. Поранення отримали майже 3 тисячі, зокрема, 240 дітей", - заявив Синєгубов.
Він додав, що під окупацією залишаються 29 населених пунктів на Куп’янщині та 5-10-кілометрова зона на північному напрямку, куди українська сторона не має доступу. Тому кількість загиблих може бути більшою.
Крім того, ОВА має інформацією про масові захоронення українських цивільних та військових.
"Напевно, не такі великі, як в Ізюмі, але все одно вони там є. Ми маємо приблизну інформацію про місця їх розташування на півночі", - відзначив голова ОВА.