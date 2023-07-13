Депутатка Ради від ОПЗЖ Плачкова складає мандат

Тетяна Плачкова, обрана до Верховної Ради від забороненої проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", написала заяву про складання депутатських повноважень, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в проєкті постанови, опублікованій на сайті парламенту.

"Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України та пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України" та зважаючи на сімейні обставини повідомляю про складення повноважень народного депутата України" , – йдеться в заяві Плачкової.

Раніше повідомлялося, що парламент уже достроково припинив депутатські повноваження Ігоря Абрамовича, Іллі Киви, Юлії Льовочкіної, Вадима Новинського, Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, обраних від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Вони написали заяви про складання мандатів.

Також за власною заявою припинено повноваження проросійського депутата Андрія Аксьонова, який у 2021 році переміг на довиборах до ВР у 50 окрузі на Донеччині (балотувався від партії "Порядок").

Окрім того, Верховна Рада припинила повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна, яких попередньо було позбавлено громадянства України.