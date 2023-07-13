У САП скоротили прокурора, який вів справу екс-глави Верховного суду

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі скоротили посаду Олександра Омельченка, який займався справою екс-глави Верховного суду Всеволода Князєва, повідомляє Укрінформ.

"Про те, що я вже не працюю в САП, я дізнався 3 липня, коли вийшов на роботу. Перед цим, 30 червня, я був у відпустці один день. Мене ознайомили з наказом про те, що посаду начальника першого відділу скорочено і в Водночас створено нову посаду – начальника першого відділу – заступника начальника управління підтримки публічного обвинувачення та представництва в суді САП, хоча така посада законом не передбачена.

Відбулося скорочення посади начальника першого відділу та одразу ж з'явилася вакансія начальника першого відділу – заступника начальника управління підтримки публічного звинувачення та представництва у суді САП. По суті це ніяке не скорочення, а просто мене позбавили посади» , - заявив прокурор.

Своє звільнення Омельченко пов'язує з конфліктом із головою САП Олександром Клименком "щодо певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

"До цього якихось нарікань та претензій до моєї роботи не було. Підстав для скорочення посади також не було, оскільки у нас 11 прокурорів мобілізовані, і відчувається брак кадрів" , - зазначив він.

Прокурор вважає, що у САП сталося не скорочення, а позбавлення його посади.

У зв'язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора.

На питання, хто зараз проводить процесуальне керівництво у справі Князєва, Омельченко зазначив: група прокурорів, які разом із ним працювали над цим провадженням