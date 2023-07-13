У ЗСУ показали, як працюють по окупантах на самохідних артустановках Caesar

Артилеристи Десантно-штурмових військ показали вогневу роботу самохідної артилерійської установки Caesar по позиціях російських загарбників. За словами українських воїнів, ця САУ комфортна та легка у використанні, повідомляє Ліга.net.

Військові розповіли, що Caesar має високу прохідність та скорострільність, добру маневровність, на собі несе боєкомплект в кількості 36 снарядів.

Військовослужбовець Юрій з позивним "Звір" розповів, як він та його побратими використовують САУ у битві проти окупантів.

"Коли ми починаємо виїжджати на вогневу позицію, нам дають Х, У (координати, - Ред.) і висоту, говорять, який снаряд, заряд та підривник ми будемо використовувати, кількість цих снарядів, і на цьому етапі ми натискаємо кнопку "Підтвердити", і передаємо на зовнішній апарат цю інформацію" , - сказав він, додавши, що, ця САУ для нього легка та комфортна у використанні.

Caesar — це французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.