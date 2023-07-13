У Польщі з’явиться перша атомна електростанція

Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі дало дозвіл на будівництво першої у країні атомної станції. Будівництвом займатиметься приватна компанія Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), повідомляє Новое время.

Міністерство вирішило, що інвестиції в АЕС відповідають суспільним інтересам і енергетичній політиці держави, а також цілям кліматичної політики Європейського Союзу.

АЕС розташують в Померанії, щоб компенсувати зростання попиту на електроенергію, диверсифікувати джерела енергії тощо. АЕС будуватимуть на базі американської технології реакторів AP1000. Будівництво електростанції має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з’явиться у 2033 році.

Рішення підтримують 86% поляків. Більш ніж 70% хотіли б, щоб АЕС збудували поблизу місця їхнього проживання.

Раніше уряд Польщі та компанія Westinghouse Electric Company підписали угоду про співпрацю у передпроєктній підготовці будівництва першої АЕС у країні.