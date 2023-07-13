Нацбанк покращив прогноз втрат банків через війну

Нацбанк змінив свій прогноз щодо "військових" втрат банківської системи в бік покращення - з 30% до 20% від довоєнного кредитного портфеля. Це підтвердила перша заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє Дзеркало тижня.

За її словами, оновлення прогнозу відбулося завдяки тому, що песимістичний сценарій із фатальними наслідками для економіки від енергетичного терору не реалізувався, а ситуація з безпекою завдяки ЗСУ досить стабільна.

"Коли ми прогнозували приріст NPL (непрацюючих кредитів – ред.) на 30% кредитного портфеля, то брали до уваги результати енергетичного терору. Тоді ми очікували, що дефіцит електроенергії збережеться, що вплине на обсяги виробництва та знизить споживання" , - пояснила Рожкова.

Кредити, які не обслуговуються, за якими втрачені застави чи потужності чи потужності розташовані там, де йдуть бої чи на тимчасово окупованих територіях, банки зарезервували ще 2022 року.