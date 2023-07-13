ЗСУ про наступ під Бахмутом: Бойовики Кадирова нічого не показали

Збройні Сили України роблять усе можливе, щоб узяти під контроль панівні висоти у районі Бахмута. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, українські воїни мають частковий успіх на південному фланзі у районі Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

"Ініціатива в руках Сил оборони, триває щоденна бойова робота, крок за кроком, максимально зберігаючи особовий склад. Робимо все, щоб взяти висоти. Противник чинить запеклий опір" , — сказав Череватий.

За добу в районі Бахмута було 538 обстрілів, два авіанальоти, п'ять бойових зіткнень. Росіяни втратили 71 людину вбитими, 141 пораненими, чотири танки, бойову машину десанту, реактивну систему "Град", дві гармати, дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт-С", комплекс "Муром-М" та п'ять БПЛА.

Він підтвердив, що в районі Кліщіївки було помічено бойовиків Рамзана Кадирова.