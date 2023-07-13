Екоактивісти заблокували роботу двох великих аеропортів у Німеччині
Кліматичні активісти, які називають себе "Останнім поколінням", у четвер з шостої ранку за місцевим часом заблокували роботу двох великих німецьких аеропортів у Гамбурзі та Дюссельдорфі, проникнувши на злітно-посадкові смуги, повідомляє ЛігаБізнес.
"Ми протестуємо проти відсутності планування з боку уряду та порушення закону в умовах кліматичної кризи", – йдеться в заяві протестувальників у Twitter.
Вони пояснили, щоб обрали аеропорти місцем для протесту через викиди авіаційного сектору. Активісти заявили, що виступають проти підтримуваного державними дотаціями авіатранспорту, що на їхню думку сприяє кліматичній катастрофі.
Акція протесту екоактивістів призвела до скасування десятків рейсів, і поки що не відомо, коли польоти зможуть відновитися в нормальному режимі.
"Польоти припинені з міркувань безпеки через проникнення на територію аеропорту сторонніх осіб", – повідомив Гамбурзький аеропорт у Twitter.
Схожу заяву опублікував аеропорт у Дюссельдорфі, один з найбільших в Німеччині.
"Близько 5:50 ранку кілька людей проникли в льотну зону та приклеїлися скотчем до землі. Північну злітно-посадкову смугу звільнили близько 7:30, польоти відновилися в обмеженому обсязі", – йдеться в коментарі аеропорту.