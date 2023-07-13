Екоактивісти заблокували роботу двох великих аеропортів у Німеччині

Кліматичні активісти, які називають себе "Останнім поколінням", у четвер з шостої ранку за місцевим часом заблокували роботу двох великих німецьких аеропортів у Гамбурзі та Дюссельдорфі, проникнувши на злітно-посадкові смуги, повідомляє ЛігаБізнес.

"Ми протестуємо проти відсутності планування з боку уряду та порушення закону в умовах кліматичної кризи" , – йдеться в заяві протестувальників у Twitter.

Вони пояснили, щоб обрали аеропорти місцем для протесту через викиди авіаційного сектору. Активісти заявили, що виступають проти підтримуваного державними дотаціями авіатранспорту, що на їхню думку сприяє кліматичній катастрофі.

Фото: twitter.com/AufstandLastGen

Акція протесту екоактивістів призвела до скасування десятків рейсів, і поки що не відомо, коли польоти зможуть відновитися в нормальному режимі.

"Польоти припинені з міркувань безпеки через проникнення на територію аеропорту сторонніх осіб" , – повідомив Гамбурзьки﻿й аеропорт у Twitter.

Схожу заяву опублікував аеропорт у Дюссельдорфі, один з найбільших в Німеччині.

"Близько 5:50 ранку кілька людей проникли в льотну зону та приклеїлися скотчем до землі. Північну злітно-посадкову смугу звільнили близько 7:30, польоти відновилися в обмеженому обсязі" , – йдеться в коментарі аеропорту.