Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України від G7 — МЗС

Нідерланди вирішили підтримати декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку вчора на саміті НАТО погодили лідери "Великої сімки", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

"Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами" , - написав міністр.

Нагадаємо, вчора, 12 липня, під час саміту НАТО лідери країн "Великої сімки" погодили﻿ декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для нашої країни.

Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія також вирішили підтримати﻿ декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили лідери "Великої сімки".