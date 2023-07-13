Остін впевнений у членстві України в НАТО після війни

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що "не має сумнівів" у тому, що після завершення розв’язаної Росією війни Україна стане членом НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

"Ми чули, що майже кожна країна в цій кімнаті сказала те ж саме" , – зазначив Остін у Вільнюсі після завершення саміту НАТО.

Глава Пентагону додав, що Україні "ще є над чим працювати", щоб відповідати стандартам НАТО.

За його словами, хоча "ми робимо цю роботу зараз, коли вони ведуть цю війну, потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний комплекс можливостей".