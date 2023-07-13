У Німеччині хочуть залишитись майже половина українських біженців - опитування

З понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні, свідчать дані опитування. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Українська правда.

За даними опитування, кількість українських біженців, які хочуть залишитися у ФРН, збільшилася на 5% порівняно з 39% станом на кінець літа 2022 року.

При цьому 18% з числа опитаних вже знайшли роботу, що лише на 1% більше у порівнянні з літом 2022 року. Цьому сприяло те, що три чверті біженців відвідували курси німецької мови або закінчили їх.

Жінкам з дітьми, згідно з опитуванням, складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ до країни у лютому 2022 року, мають як мінімум одну дитину.

Зараз лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, в основному через те, що більшість із них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки зазвичай мають партнера.

Опитування спільно провели Німецький інститут економічних досліджень, Інститут досліджень зайнятості (IAB), Міністерство у справах міграції та біженців ФРН та Федеральний інститут демографічних досліджень.