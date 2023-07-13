Декомунізація "Батьківщини-мати": регулятор видав дозвіл на заміну герба

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 13 липня видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві.﻿ Про це повідомляє﻿ Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє Економічна правда.

"Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб" , - пояснили в міністерстві.

Замовник будівництва - Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що роботи стартують в найближчому майбутньому.

Монумент "Батьківщини-мати" споруджено в 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.