Російський корабель прибув на Кубу: країни відроджують зв'язки — CNN

Російський корабель прибув на Кубу: країни відроджують зв'язки — CNN
Фото: wikimedia.org

Навчальний корабель флоту РФ «Перекоп» із російськими курсантами прибув на Кубу. Перебуваючи там із чотириденним візитом, моряки РФ проведуть широкий спектр заходів", а представники громадськості Куби матимуть можливість оглянути корабель. Це перший офіційний візит російського військового корабля на Кубу за останні роки - і ще одна ознака відновлення відносин між двома союзниками часів “холодної війни”, пише CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

У той час як вторгнення в Україну призводить до міжнародної ізоляції РФ, уряд Куби все частіше виступає на захист Москви.

"Ми засуджуємо, ми відкидаємо розширення НАТО до кордонів Росії", - заявив президент Куби Мігель Діас-Канель.

Він також розкритикував економічні санкції США проти РФ, водночас оголосивши про російські "проекти співпраці та взаємодії" на Кубі. Обидві країни також повідомили про низку угод і обмінялися візитами делегацій високого рівня. 

Угоди включають дозвіл Росії орендувати землю на Кубі на термін до 30 років, розвивати прибережні туристичні об'єкти поблизу Гавани, відкрити супермаркет з російськими продуктами і постачати на острів вкрай необхідне паливо.

За словами старшого наукового співробітника Інституту енергетики Техаського університету Хорхе Р. Піньона, з початку війни Росія відправила на Кубу більше нафти, ніж будь-коли з часів розпаду СРСР. У 2023 році РФ поставила нафти приблизно на 167 мільйонів доларів.

Цього року нафта стала вирішальним рятівним колом для Куби, яка перебуває у скрутному фінансовому становищі, оскільки дефіцит палива призвів до багатоденних черг на заправку автомобілів.

Відновлення зв'язків

Протягом більшої частини “холодної війни” Куба і Радянський Союз підтримували глибокі зв'язки. СРСР відправив на острів тисячі дипломатів, шпигунів і військових радників.

Але після розпаду Радянського Союзу Куба втратила свого головного торговельного партнера і увійшла в глибоку економічну депресію. Відтоді жителі острівної держави ставляться до своєї колишньої близькості з РФ або з глибокою ностальгією, або з презирством.

Відновлення відносин призвело до того, що деякі аналітики почали нарікати на втрачену можливість для США.

У той час як колишній президент Штатів Барак Обама відновив дипломатичні відносини з Кубою і послабив економічні санкції, його наступник Дональд Трамп, скасував значну частину цих досягнень. Нинішній президент Джо Байден здебільшого зберіг санкції часів Трампа, вимагаючи від Куби звільнити в'язнів, затриманих за участь у масових протестах два роки тому.

"Здається, що за Трампа, а за ним і за Байдена, США практично поступилися полем. Відбулося дуже скромне послаблення санкцій, в основному з гуманітарних міркувань, а також відкриття поїздок, грошових переказів, поповнення штату посольства і консульства, але ми бачимо Білий дім, який в інших питаннях не переймається Кубою", - сказав виконавчий директор дослідницької групи, яка сприяє більшій взаємодії між США і Кубою Рік Ерреро.

Однак головний дипломат США в Гавані сказав, що посилення російської присутності на Кубі поки що залишається лише на словах.

"Між сказаним і зробленим лежить велика прірва", - наголосив тимчасовий повірений у справах посольства США в Гавані Бенджамін Зіфф. 

За його словами, наразі немає жодних доказів посилення російського впливу на Кубі.

Росіяни - не єдині, хто демонструє військову міць у регіоні. У вівторок, 12 липня, уряд Куби розкритикував США за триденний візит атомного підводного човна до американської військово-морської бази в Гуантанамо, назвавши це "провокаційною ескалацією". Схід і Захід, схоже, все ще змагаються за те, хто матиме більший вплив на цей острів.

Незважаючи на високу ціну війни проти України та економічні санкції, російські чиновники заявляють про свою відданість Кубі.

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