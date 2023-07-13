У Держдепі розповіли про реакцію США на критику Зеленського щодо НАТО

Україна та США залишаються друзями, а відносини між країнами міцні як ніколи. Про це заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан, відповідаючи на запитання щодо реакції Вашингтона на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо один одного" , – сказала Калан.

Раніше The Washington Post писали, що цим твітом Зеленський нібито розлютив﻿ членів делегації США.

Президент України Володимир Зеленський 11 липня – у перший день саміту НАТО – назвав﻿ "безпрецедентною і абсурдною" відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

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