Російська нафта Urals вперше пробила цінову стелю

Ціна російської нафти марки Urals напередодні перевищила граничний поріг $60 за барель, який у межах санкцій встановили країни G7, ЄС та Австралія. Вартість Urals у порту Новоросійськ 12 липня склала $60,78 за барель. Про це пише Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Bloomberg вважає, що у разі зростання ціни вище за $60 Москва заявить про свою перемогу над санкціями країн G7. Тобто якщо перевищення граничної ціни стане очевидним, Росія може поставляти Urals по всьому світу без допомоги західних страховиків і судновласників.

При цьому агентство зазначає, що ціну підтримало саме падіння постачання російської сировини на світовий ринок.

"Це невдача для Європи та США, які розробили політику, щоб забезпечити надходження достатньої кількості нафти до світової економіки, щоб запобігти інфляційному шоку, намагаючись водночас зменшити прибуток для Росії" , – йдеться у публікації.

Зростання ціни на Urals стає проблемою для деяких її покупців, наприклад, для Індії. Росія вже зменшила знижки на нафту, що продається в Індію, на 87% – до $4 за барель порівняно з еталонним сортом Brent. Це у шість-сім разів менше, ніж рік тому, коли знижки сягали $25-30.

Водночас, вважає засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі, це може мати негативний ефект для Москви. Їй, ймовірно, доведеться запропонувати вищі знижки, щоб зберегти привабливість для покупців в Азії.

"Або посередникам доведеться скоротити свій прибуток" , – додала Харі.

Міністерство фінансів США заявило, що уважно стежить за ринком щодо потенційних порушень граничних цін.

Угоди вище за $60, за яких не використовуються послуги коаліції (G7, США та Австралія), не є порушенням цінової межі, наголосило міністерство. Проте Мінфін визнав, що значна частка угод із російською нафтою, як і раніше, здійснюється постачальниками коаліції.