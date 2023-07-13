"Батьківщина" хоче винести на референдум питання виробництва канабісу
Народні депутати з фракції "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко запропонували винести на всеукраїнський референдум питання вирощування і виробництва конопель (канабісу), повідомляє Українська правда.
Законопроєкт зареєстрували 6 народних депутатів, серед яких, окрім Тимошенко, Сергій Євтушок, Григорій Немиря, Анжеліка Лабунська, Валерій Дубіль, Костянтин Бондарєв.
Текст проєкту закону "Про ухвалення рішення щодо вирощування/виробництва (культивування) та іншого обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в Україні виключно через всеукраїнський референдум" наразі не оприлюднено.
Раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєект про легалізацію медчиного канабісу.