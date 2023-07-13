ЗСУ: Росіяни вранці скинули фугасну бомбу на Зміїний
Російські військові на світанку 13 липня скинули фугасну бомбу на острів Зміїний. Про це повідомили в ОК Південь.
"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби" , - заявили у військах.
Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. Зокрема, у селищі Козацьке в середу "відпрацювали" керовані авіабомбами.
Усього минулої доби зафіксовано понад 70 артилерійських обстрілів із витратою понад 460 снарядів.
Нагадаємо, 8 липня острів Зміїний відвідував президент Володимир Зеленський.