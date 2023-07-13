Cенат Польщі ухвалив резолюцію щодо Волинської трагедії

Верхня палата парламенту Польщі (Сенат) у резолюції, прийнятій у четвер, засудила злочини українських націоналістів, а також гітлерівських окупантів проти польського населення в роки Другої світової війни, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у документі до 80-ї річниці Волинської трагедії та знищення гітлерівцями села Міхнюв на півдні Польщі.

"Сенат Республіки Польща вшановує всіх убитих українськими націоналістами та німецькими окупантами, а також віддає шану їхнім родинам, які донині дбають про збереження пам’яті про них" , - йдеться в резолюції.

Зазначається, що багато жертв поховані у безіменних могилах, і їм не віддано належної шани.

"Принципове значення мають ексгумація, належне поховання та вшанування пам’яті всіх жертв геноциду на Східних Кресах (нинішня територія західної України – ред.)" , - йдеться в резолюції.

Сенат РП застеріг від формування національної пам’яті на націоналізмі, наголошуючи, що в "українсько-польських відносинах не повинно бути героїзації націоналістичних настроїв".

У документі верхня палата парламенту Польщі віддала шану українцям, які понад 500 днів борються з російським агресором, захищаючи Україну та європейські цінності.

"Сенат Польщі переконаний, що навіть найболючіші справи минулого не можуть перекреслити польсько-українську спільність інтересів і цінностей. Сенат Республіки Польща підтримує прагнення України до повноправного членства як у Північноатлантичному альянсі, так і в Європейському Союзі" , - йдеться в документі.

Жертви Волинської трагедії 11 липня вшанував﻿ також Сейм Польщі.

Тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються. Польська сторона наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона, натомість українська сторона переконує, що відповідальність несуть обидві сторони, і вибачення має бути взаємним.