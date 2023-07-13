Одесити різко змінили ставлення до НАТО: причини

Заступник директора Соціологічної групи Рейтинг Любомир Мисів розповів про різку зміну ставлення жителів Одеси до вступу України в НАТО, повідомляє Новое время.

Мисів зазначив, що Одеса, попри війну з 2014 року, тривалий час залишалася одним з міст з жорсткою проросійською позицією.

"Але зміна свідомості відбулася і з одеситами. Переломним моментом виявилися злочини, скоєні росіянами в Бучі. Тут вже не залишалося сумнівів, з ким ми маємо справу. Тоді вже стало зрозуміло, що росіяни прийшли не „рятувати“ людей, вони прийшли їх вбивати, незалежно від того, якою мовою ті говорять і кого вони підтримують. Сьогодні в Одесі ми бачимо суттєві зміни, якщо ми говоримо про ідеологічний вектор" , — розповів соціолог.

Він звернув увагу на те, що, хоча серед одеситів найменший відсоток підтримки вступу України до НАТО, все-таки зараз вступ до НАТО підтримує більше половини населення міста.

"Два роки тому таких було лише 25%" , — нагадав Мисів.

Соціолог зазначив, що Одеса однозначно стала більш проукраїнською, ніж раніше, так само, як Харків, Дніпро, Запоріжжя та Миколаїв.

1 липня повідомлялося, що згідно з муніципальним опитуванням Міжнародного республіканського інституту (IRI), проведеному у квітні-травні 2023 року Соціологічною групою Рейтинг, Одеса опинилась серед лідерів по частці тих, хто висловився проти вступу України до НАТО. Якби зараз відбувався відповідний референдум, «ні» Альянсу сказали б 18% місцевих, 21% не голосував би, проте 53% одеситів віддали б голоси за вступ.

Також проти вступу до НАТО висловились 16% респондентів серед жителів Харкова, 11% - Дніпра, 10% - Запоріжжя та 8% - Миколаєва.