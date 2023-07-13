ЄС виділяє Україні на медицину понад 4,6 мільйона євро

Євросоюз виділяє Україні понад 4,6 млн євро на проєкти у сфері охорони здоров’я в рамках програми EU4Health, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Так, за рік Міністерство охорони здоров’я подало заявки на участь у дев'яти проєктах. Європейська комісія схвалила участь України в них та підтвердила понад 4,6 мільйона євро загального фінансування на їх реалізацію.

Зокрема, йдеться про такі проєкти: профілактика серцево-судинних захворювань та діабету; профілактика і моніторинг онкологічних та інших неінфекційних захворювань, посилення інфекційного контролю у лікарнях та серед медичних працівників; покращення діагностики рідкісних захворювань та обмін досвідом у їх лікуванні між країнами ЄС.

Також серед проєктів - навчання фахівців з контролю за (відповідністю - ред.) лікарських засобів та медичних виробів стандартам ЄС, а також новітнім методам лікування й оцінки медичних технологій; впровадження європейської системи оцінки безпеки крові, тканин та клітин людини; інтеграція української системи електронного здоровʼя до єдиної електронної системи охорони здоровʼя ЄС; взаємодія між країнами ЄС для спільного формування пріоритетів, цілей та заходів для покращення глобального здоровʼя громадян ЄС; посилення системи реагування на транскордонні загрози та епіднагляд за ними.

Наразі триває підготовка до підписання грантових угод між країнами-учасницями та Європейською комісією, старт проєктів запланований на кінець 2023 — початок 2024 року, а середня тривалість реалізації цих проєктів — два-чотири роки.

Від України п'ять проєктів реалізовуватиме Центр громадського здоров’я МОЗ України, ще чотири — Охматдит, Український центр трансплант-координації, ДП «Електронне здоров’я» та Державний експертний центр МОЗ України.

Окрім грантів спільної дії, які реалізовують уряди країн ЄС, в рамках програми EU4Health фінансування на реалізацію ініціатив можуть отримати також неурядові організації та бізнес.

Так, у рамках робочої програми EU4Health-2023 оголошено 12 відкритих конкурсів на фінансування ініціатив та програм за напрямами: рівний доступ до медичної допомоги, ментальне здоров’я, неінфекційні захворювання, онкологія, медичне обладнання.

Загальний бюджет відкритих конкурсів становить майже 20 мільйонів євро. Податися на них можуть наукові та навчальні заклади, науково-дослідні інститути, лікарні, приватні медичні заклади, громадські та пацієнтські організації. Дедлайн подачі заявок — 17 жовтня 2023 року.

Програма EU4Health створена країнами-членами ЄС для щорічного фінансування низки пріоритетних напрямів в охороні здоров’я ЄС та країнах-учасницях і триватиме з 2021 по 2027 рік.