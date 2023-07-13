ЗСУ вже отримали касетні боєприпаси, окупанти налякані — генерал

Командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський у коментарі журналістам CNN заявив, що сьогодні, 13 липня, українські військові отримали касетні боєприпаси, які тиждень тому погодився передати Україні Вашингтон, повідомляє Ліга.net.

"Ми щойно отримали їх, але ще не використовували" , – сказав він.

За словами Тарнавського, російські окупанти бояться касетних боєприпасів, і розуміють, що з цим видом зброї "Сили оборони матимуть перевагу на полі бою".

Він наголосив, що загарбники "не йдуть на території, на яких гіпотетично можна використати ці снаряди".

Генерал додав, що тільки вище керівництво вирішуватиме, де саме та на яких ділянках фронту можна буде використовувати касетні боєприпаси.