У командуванні РФ панують розбіжності після заколоту Пригожина – Міллі

Після заколоту найманців групи Вагнера, яких очолював ватажок Євгеній Пригожин, у російському командуванні панують "розбіжності і розгубленість", повідомляє Європейська правда.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Водночас, за його словами, залишається незрозумілим, як цей заколот вплинув на ситуацію на лінії фронту.

"На стратегічному рівні цілком очевидно, що у вас є значні розбіжності і розгубленість" , – сказав Міллі, цитує Reuters.

Він додав, що наразі важко спрогнозувати, як закінчиться ця ситуація. Однак він впевнений, що це ще не кінець.

Міллі додав, що російські окупаційні війська в Україні зараз зосереджені на ситуації на місцях і на власному виживанні.