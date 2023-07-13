Попит на нафту, вугілля та газ у світі досяг свого піку, - Bloomberg

Зростання відновлюваних джерел енергії знижує світові ціни на електроенергію. Викопне паливо більше не є економічним, і його використання досягло свого піку. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє РБК-Україна.

Від Китаю до Європи потужності сонячної, акумуляторної та вітрової енергії зростають, йдеться у звіті Rocky Mountain Institute (RMI) та Bezos Earth Fund. Це означає, що попит на газ, нафту та вугілля, пов'язаний із виробництвом електроенергії, різко знизиться, що є важливим кроком на шляху до скорочення викидів, пов'язаних із зміною клімату.

"Попит на викопне паливо в системі електропостачання, зокрема, явно досягнув піку в 2022 році" , - сказав журналістам Кінгсмілл Бонд, старший директор RMI.

Надалі "попиту на викопне паливо дуже важко вирости з цих рівнів просто через швидкість, з якою зростають ці альтернативні технології".

Зсув відбувається у міру того, як уряди та галузі відновлюють свою енергетичну інфраструктуру після нестачі постачань та різкого зростання цін після вторгнення Росії в Україну. Високі темпи розгортання також призводять до зниження цін на відновлювані джерела енергії, що робить дорожчі вуглеводні неконкурентоспроможними.

Зелена енергетика

За прогнозами RMI, до 2030 року сонячні панелі та вітряні турбіни забезпечуватимуть понад третину світової електроенергії порівняно з приблизно 12% сьогодні. Ці джерела повинні виробляти до 14 000 терават-годин, обігнавши викопне паливо.

У той час як Китай та Європа лідирують у зростанні чистої енергії, розгортання досягає інших частин земної кулі. У звіті йдеться, що Намібія, Нідерланди, Палестина, Йорданія та Чилі збільшили сонячну та вітрову генерацію достатніми темпами протягом п'яти років.

За даними BloombergNEF, відновлювані джерела енергії вже вважаються дешевшою формою електроенергії, і їхня вартість різко впала за останнє десятиліття. Дані показують, що в період з 2012 по 2022 витрати на сонячну енергію і батареї знизилися на 80%, на морську вітроенергетику - на 73%, а на наземну - на 57%.

За даними RMI, адаптація чистих технологій, що росте, до 2030 року зменшить їх ціни вдвічі - до 20 доларів за мегават-годину для сонячної енергії з 40 з лишком доларів в даний час. Переміщення капіталу з копалин також має збільшити інвестиції в низьковуглецеві форми енергії.

"Зміни відбуваються швидше, ніж ми думаємо ", - заявила автор Паризької угоди щодо клімату Крістіана Фігерес. .

Нагадаємо, за данимиМіжнародного енергетичного агентства , зростання світового попиту на нафту сповільниться протягом наступних кількох років, оскільки високі ціни та вторгнення Росії в Україну прискорять перехід від викопного палива. Пік буде досягнуто до 2030 року