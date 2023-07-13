Російським держслужбовцям заборонили користуватися iPhone – росЗМІ

Міністерство промисловості і торгівлі РФ (Мінпромторг РФ) прийняло рішення заборонити співробітникам використовувати смартфони iPhone для робочого листування. Таку інформацію оприлюднило видання "Ведомости", повідомляє Ліга.net.

Згідно з рішенням, з 17 липня 2023 року співробітникам буде заборонено використовувати iPhone для службових цілей. Василь Осьмаков, перший заступник голови Мінпромторгу РФ, підтвердив цю ініціативу.

"Так, був наказ... Формулювання в ньому таке: для службових цілей" , – заявив російський посадовець. ﻿

Державні корпорації РФ офіційно вводять заборону на використання iPhone для службових цілей. Таке повідомлення було опубліковане в Telegram-каналі Mash. Співробітники державних структур виступають проти такої заборони щодо техніки американської компанії Apple.

У пості був розміщений один із документів, що стосується працівників державної корпорації "Швабе", яка спеціалізується на виробництві високотехнологічних оптико-електронних систем для армії РФ та цивільних структур.

Заступник генерального директора з безпеки звертає увагу на наказ першого заступника міністра промисловості. Він закликає негайно позбутися всіх американських пристроїв. За даними Mash, уся ця кампанія є наслідком публікації інформації щодо злому та прослуховування американським ЦРУ iPhone російських дипломатів, які працювали в США, Європі, Китаї, Сирії та Ізраїлі.