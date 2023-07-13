Німеччина доставила в Україну нову партію військової допомоги

Німеччина доставила в Україну нову партію військової допомоги
Фото: Pixabay

Уряд Німеччини передав Україну нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, нові установки Gepard, боєприпаси та інше обладнання, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчать оновлені дані німецького уряду.

До нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:

  • 6 установок Gepard
  • 3 230 снарядів калібру 155-мм 
  • 1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм 
  • міст для мостоукладача Biber
  • мостоукладач Biber
  • 5 захищених автомобілів для захисту кордонів
  • 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM
  • сідельний тягач 8x8 HX81 
  • чотири напівпричепи
  • 24 192 боєприпаси калібру 40 мм 
  • два комплекти запчастин для дронів Vector
  • 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM

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