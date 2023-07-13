Нацбанк рекомендував 7 банків для обміну зношеної валюти

Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих. Про це йдеться у відповіді Нацбанку на запит видання "Мінфін".

Серед рекомендованих банків найменша вартість інкасо - у Райффайзен Банку (10%), а максимальна в одеського МТБ Банку (50%). Середня - 12-15%. У переліку, зокрема:

Райффайзен Банк — 10% суми;

ПУМБ — 12% суми;

Акордбанк — 15% суми;

Кредобанк — 15% суми (мінімум 350 грн);

Перший інвестиційний банк — 15% суми;

Укрексімбанк (послуга припинена) — 20% суми;

МТБ Банк — 50% суми.

У Нацбанку також повідомили, що станом на 10 липня валютні ліцензії в Україні мали 42 небанківські фінустанови і 32 з них - на торгівлю готівковими валютними цінностями. У фінансових компаній середня комісія за інкасо перебуває на рівні 20-30%, а максимальна сягає 50%.

Водночас, як з'ясувало видання, деякі банки висувають додаткові умови при прийнятті старої готівкової інвалюти.

Так, Кредобанк ставить умовою відкриття рахунки, оскільки послуга інкасо входить у них в пакет.

У державному Укрексімбанку менеджер під час консультації повідомив, що кілька днів тому його структура тимчасово призупинила прийом ветхої інвалюти й цінник у 20% діяв раніше. Проте запевнив, що держбанк відновить роботу з інкасо протягом кількох днів.