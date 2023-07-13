Зброя на 1.5 млрд євро: Резніков підбив підсумки саміту НАТО

Україна на саміті НАТО у Вільнюсі досягла домовленостей щодо надання нових пакетів військової допомоги з різними країнами на загальну суму понад 1,5 млрд євро, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, можна назвати щонайменше сім пакетів військової допомоги:

Німеччина: новий пакет на €700 млн включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, 20 000 155-мм артилерійських снарядів, 5 000 димових снарядів;

Австралія: новий оборонний пакет включає 30 БТР Bushmaster;

Норвегія: 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини); збільшення розміру бюджету військової допомоги Україні з $240 до $930 млн; є домовленості про посилення ППО та артилерійського потенціалу;

Великобританія: понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на $64,7 млн на ремонт техніки;

Франція: ракети SCALP та додаткове інженерне обладнання для розмінування;

Нідерланди: домовленість про початок навчання пілотів у серпні, внесок у посилення українського потенціалу ППО та артилерії;

Канада: $410 млн на фінансування та проекти для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки; посилення ЗСУ бронетехнікою.

Як повідомлялось, 11 липня у Вільнюсі підписано угоду про створення коаліції щодо навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16.