Байден та лідери країн Північної Європи пообіцяли продовжувати підтримувати Україну

Джо Байден і лідери країн Північної Європи пообіцяли підтримку Україні стільки, скільки потрібно, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить заява, яка опублікована пресслужбою Білого дому.

13 липня 2023 року президенти Фінляндії та США, а також прем'єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції зустрілися в Гельсінкі на третьому саміті лідерів США та Північних країн.

На зустрічі країни Північної Європи та Сполучені Штати підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни Росії проти України.

"Вони пообіцяли продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, в тому числі шляхом надання стійкої безпекової, економічної, правової та гуманітарної допомоги", – йдеться у заяві Білого дому.

Лідери також зобов'язалися продовжувати дипломатичні зусилля для створення якомога ширшої міжнародної підтримки справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на принципах Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Це передбачає посилення взаємодії та діалогу з глобальними партнерами щодо викликів, з якими стикається Україна через війну, підкреслили у Білому домі.

Раніше країни Північної Європи – Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція – привітали декларацію G7 про безпекові зобов’язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці.

Як стало відомо раніше, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки".