Путін знову погрожує призупинити участь Росії в "зерновій угоді"

Диктатор Володимир Путін в черговий раз погрожує зупинити участь Росії у "зерновій угоді" у випадку, якщо світ не погодиться на умови його країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив журналістам російських пропагандистських каналів.

Путін заявив, що Росія припинить свою участь у "зерновій угоді" у тому випадку, якщо інша сторона відмовиться виконувати умови країни-агресора.

"Як одна з опцій, не спочатку продовження, а потім виконання обіцянок, а спочатку виконання обіцянок, а потім наша участь. Що я маю на увазі, ми можемо призупинити нашу участь в угоді, і якщо всі вкотре кажуть, що всі дані нам обіцянки будуть виконані, то нехай виконають цю обіцянку. Ми відразу ж приєднаємося до цієї угоди" , - сказав він.

Путін поскаржився, що інша сторона "зернової угоди" не виконала жодного пункту пов'язаного з інтересами РФ. Він заявив, що Росія нібито з доброї волі кожен раз продовжувала дію домовленостей.

Окрім цього російський президент розповів, що не бачив листа від Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, у якому той пропонує варіанти подовження угоди.

Варто зауважити, що раніше Росія вже погрожувала припинити діяльність "зернової угоди". Країна вимагала виконати її умови. Однак згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися про продовження "зернової угоди" ще на два місяці.

Зернова угода

У липні минулого року ООН та Туреччина виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи з Москвою та Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням Росії та блокадою українських чорноморських портів.

Москва пригрозила не продовжувати угоду після 18 липня, якщо не буде виконано низку вимог, включаючи усунення перешкод для експорту російського зерна та добрив. Росія наполягає на поновленні постачання аміаку трубопроводом через Україну до чорноморського порту Одеса, який простоює з минулого року.

Раніше Financial Times писала, що Європейський Союз розглядає можливість як поступку Москві погодитися на створення підсанкційним Россельхозбанком дочірньої компанії, яка буде підключена до SWIFT.