Шуляк: Україна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з Росією

Верховна рада денонсувала угоду про співробітництво під час здійснення спільного контролю на російсько-українському кордоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Народні депутати припинили дію угоди між Кабінетом міністрів та урядом рф, яка визначала основи співробітництва під час здійснення спільного контролю, пов'язаного з перетинанням українсько-російського державного кордону особами, транспортними засобами, а також з переміщенням через нього товарів. Відповідний контроль здійснювався з 20212 року" , - зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що цей процедурний крок є логічним продовженням процесу розірвання будь-яких угод та договорів з ворогом, навіть якщо вони залишилися лише на папері.