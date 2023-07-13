Глава Єврокомісії закликала Путіна продовжити "зернову угоду"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до російського диктатора Володимира Путіна із закликом продовжити "зерновий договір", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Як завила фон дер Ляєн, у разі відмови Путіна продовжити угоду наслідком може стати глобальна продовольча безпека.

"М'яч тепер на полі Росії, і за цим спостерігає весь світ" , - сказала вона.

Зауважимо, що раніше Путін в черговий раз погрожував зупинити участь Росії у "зерновій угоді" у випадку, якщо світ не погодиться на умови його країни.

Окрім цього російський президент розповів, що не бачив листа від Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, у якому той пропонує варіанти подовження угоди.

Варто зауважити, що раніше Росія вже погрожувала припинити діяльність "зернової угоди". Країна вимагала виконати її умови. Однак згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися про продовження "зернової угоди" ще на два місяці.

Зернова угода

У липні минулого року ООН та Туреччина виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи з Москвою та Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням Росії та блокадою українських чорноморських портів.

Москва пригрозила не продовжувати угоду після 18 липня, якщо не буде виконано низку вимог, включаючи усунення перешкод для експорту російського зерна та добрив. Росія наполягає на поновленні постачання аміаку трубопроводом через Україну до чорноморського порту Одеса, який простоює з минулого року.

Раніше Financial Times писала, що Європейський Союз розглядає можливість як поступку Москві погодитися на створення підсанкційним Россельхозбанком дочірньої компанії, яка буде підключена до SWIFT.