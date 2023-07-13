Швеція передумала екстрадувати двох людей до Туреччини, де їх звинувачують у тероризмі

Верховний суд Швеції призупинив екстрадицію до Туреччини двох громадян після того, як Анкара раніше зажадала екстрадиції цих осіб, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить рішення суду, про яке пише SVT Nyheter.

Позиція Туреччини

Туреччина стверджує, що зазначені особи були членами збройної терористичної організації.

Кажуть, що вони приєдналися до руху Гюлена (у Туреччині називається "Хізмет" - ред.), завантаживши та використовуючи мобільний застосунок ByLock, яким користуються лише члени руху.

Додаток являє собою зашифрований сервіс обміну повідомленнями, який заборонений у Туреччині.

Однією з умов екстрадиції є те, що діяння, яке лежить в основі запиту, є злочинним як у Туреччині, так і у Швеції. З 1 червня у Швеції карається участь у терористичній організації.

Генеральний прокурор Швеції змінив свою позицію щодо екстрадиції

Верховний суд Швеції не вважає, що завантаження мобільного застосунку не може розглядатися як така участь, що вимагається для вчинення злочину відповідно до закону про тероризм.

Таким чином, вимога про подвійну кримінальну відповідальність не дотримується - і, отже, існують перешкоди для екстрадиції. Також ці двоє осіб мають статус біженців і ризикують зазнати переслідування в разі їхньої екстрадиції.

Генеральний прокурор заявив про відмову від екстрадиції в первісній заяві.

Екстрадиції зі Швеції до Туреччини

Цей процес тісно пов'язаний із заявкою Швеції на вступ до НАТО. Туреччина зажадала від Швеції передати їй осіб, яких Анкара вважає терористами.

Нещодавно Швеція вирішила екстрадувати до Туреччини прихильника Робочої партії Курдистану. А до цього уряд Швеції відмовився екстрадувати до Туреччини іншого чоловіка, якого Анкара звинувачує в тероризмі.

Вступ Швеції в НАТО

Минулого року Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. При цьому ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини. Зокрема, що стосується Туреччини, то там вважають, що Швеція лобіює інтереси курдських груп, які в Туреччині вважають терористичними.

Раніше американський президент Джо Байден заявив, що оптимістично налаштований з приводу вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, напередодні саміту НАТО, 9 липня Байден провів телефонну розмову з Ердоганом, під час якої обговорив питання членства Швеції в Альянсі.

10 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Туреччині напередодні саміту у Вільнюсі запевнили, що якнайшвидше розглянуть ратифікацію вступу Швеції до НАТО.