Шмигаль: ЄС виділить на відновлення України понад 400 млн євро

Шмигаль: ЄС виділить на відновлення України понад 400 млн євро
Фото: Facebook

Європейський Союз виділить на відновлення України понад 400 млн євро, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Європейський інвестиційний банк та держави-члени ЄС виділяють понад €400 мільйонів на відновлення України. Це допоможе фінансувати найтерміновіші для українців проекти реконструкції, у тому числі критичної інфраструктури", — написав він.

Шмигаль також подякував партнерам за "швидку та своєчасну допомогу".

Як повідомлялось, 19 червня Україна отримала від Світового банку 63 млн євро, які пішли на зарплати бюджетникам.

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