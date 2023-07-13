Шмигаль: ЄС виділить на відновлення України понад 400 млн євро
Європейський Союз виділить на відновлення України понад 400 млн євро, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Європейський інвестиційний банк та держави-члени ЄС виділяють понад €400 мільйонів на відновлення України. Це допоможе фінансувати найтерміновіші для українців проекти реконструкції, у тому числі критичної інфраструктури", — написав він.
Шмигаль також подякував партнерам за "швидку та своєчасну допомогу".
Як повідомлялось, 19 червня Україна отримала від Світового банку 63 млн євро, які пішли на зарплати бюджетникам.