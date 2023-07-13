Повітряні сили: У східних областях України ракетна небезпека
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку в низці областей України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ, Карта повітряних тривог.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
Станом на 23:36, коли Повітряні сили зробили попередження, повітряна тривога оголошена у східних областях: Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька, Донецька, Харківська, Чернігівська, Сумська.