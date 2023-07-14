Путін про зустріч із "вагнерівцями": ПВК не існує

Президент Росії Володимир Путін розповів про зустріч з "вагнерівцями", зазначивши, що юридично такої організації (ПВК) не існує, повідомляє Українська правда.

"Ну, так ПВК "Вагнер" не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Тобто якщо немає закону, то немає і ПВК" , — заявив він.

"Група є, але юридично не існує! Це окреме питання, пов'язане з реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватися в Державній думі, в уряді. Непросте питання" , — зазначив російський диктатор.

Путін уточнив, що на зустрічі було 35 осіб. Він зазначив, що "дав оцінку" діям "вагнерівців" на війні (проти України – ред.) і під час заколоту 24 червня.

Також російський правитель заявив, що пропонував їм "кілька варіантів працевлаштування", "у тому числі під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним Сивий".

За словами Путіна, більшість "вагнерівців", присутніх на зустрічі, кивали головами на його пропозиції. Але Пригожин відповів, що "хлопці не згодні з таким рішенням".

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Володимира Путіна з засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після заколоту, яка тривала майже 3 години.