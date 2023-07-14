У ISW розповіли, ня яких напрямках ЗСУ досягли успіхів у контрнаступі

Станом на 13 липня, за даними Інституту вивчення війни (ISW) українські захисники вели контраступ щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіху на деяких напрямках, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у звіті ISW.

Українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 13 липня і досягли успіхів на деяких напрямках, зокрема на заході Запорізької області, та просунулися вперед навколо Бахмута.

Аналітики звертають увагу на те, що колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов заявив у витоку аудіозапису, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу звільнив його за те, що він постійно висловлював вищому командуванню невдоволення проблемами на західному фронті в Запорізькій області.

ISW раніше відзначав, що Путін ігнорував скарги російських офіційних осіб, які виступали від імені російських військовослужбовців – ймовірно, щоб дистанціюватися від російських військових невдач.

Також ISW вже оцінював, що публічні розбіжності між російськими військами в Україні щодо постачання і бойових завдань, а також очевидна необхідність Міністерства оборони Росії вести переговори з підлеглими командирами з цих питань свідчать про наявність серйозних проблем у системі підпорядкування.

Відсутність резервів у Росії, ймовірно, не дозволила Герасимову серйозно розглянути звернення Попова, а звільнення Попова ще раз продемонструвало, що російські війська не здатні проводити ротацію сил.

Експерти також зауважують, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив шаблонну російську риторику, спрямовану на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки після саміту НАТО. Він заявив, що Росія визнає появу F-16 в Україні ядерною загрозою, оскільки F-16 технічно здатні нести ядерні боєголовки.

ISW оцінює, що Кремль регулярно посилює інформаційні операції про ядерну ескалацію із Заходом через війну в Україні або про готовність Росії до переговорів, намагаючись послабити підтримку України з боку Заходу.

Ключові висновки ISW за 13 липня: