Данілов про критику Воллеса: Це не його справжня позиція

Секретар РНБО Олексій Данілов відкинув критику України з боку британського міністра оборони Бена Воллеса, припустивши, що той обмовився через "надлишок емоцій". Раніше британський посадовець заявляв, що Україні не завадить більше дякувати союзникам за військову та інші види допомоги, повідомляє Ліга.net.

"Я б не звертав особливої уваги на те, що він сказав. Кожен може щось сказати, коли він емоційний, а потім пошкодувати про це… Я точно знаю, що це не його справжня позиція", – пояснив Данілов в інтерв'ю The Guardian.

Зазначається, що на інтерв'ю секретар РНБО хотів відійти від суперечки, назвавши слова Воллеса "поодиноким необдуманим вибухом", а не "ознакою втоми", що нібито проникає серед українських союзників.

Данілов наголосив, що Україна завжди була вдячна за підтримку Заходу. "Ми хотіли б більше, але ми вдячні за те, що вже маємо" , – сказав він.

Секретар РНБО на інтерв'ю "особливо виділив" підтримку з боку Британії, протиставляючи її деяким іншим країнам.

"Якби всі так допомагали нам, як допомагає нам Британія, у нас була б зовсім інша ситуація" , — сказав він.

Данілов зауважив, що зокрема завдяки Великій Британії, а також США, Україна змогла витримати перший період війни.