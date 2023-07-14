Байден порадив Пригожину "стежити за тим, що він їсть"

Власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину варто "стежити за своїм меню" після невдалого перевороту﻿. Про це президент США Джо Байден сказав на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нійністьо в Гельсінкі, пише Олексій Шевнін, Ділова столиця.

Американського лідера запитали, чи може спроба перевороту, здійснена Пригожиним 23–24 червня, спричинити нові радикальні заходи проти України з боку президента країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Він відповів, що йому нічого не відомо про місцеперебування ватажка бунтівників та його нинішні стосунки з Путіним. Глава Білого дому порадив Пригожину остерігатися можливого отруєння.

"Якби я був на його місці, я б стежив за тим, що я їм. Я б стежив за своїм меню" , – сказав журналістам Байден.

Раніше президент Росії Володимир Путін розповів﻿, як зустрічався із терористами ПВК "Вагнер" та нагадав, що юридично такої організації не існує.