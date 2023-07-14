Байден порадив Пригожину "стежити за тим, що він їсть"
Власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину варто "стежити за своїм меню" після невдалого перевороту. Про це президент США Джо Байден сказав на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нійністьо в Гельсінкі, пише Олексій Шевнін, Ділова столиця.
Американського лідера запитали, чи може спроба перевороту, здійснена Пригожиним 23–24 червня, спричинити нові радикальні заходи проти України з боку президента країни-агресора Росії Володимира Путіна.
Він відповів, що йому нічого не відомо про місцеперебування ватажка бунтівників та його нинішні стосунки з Путіним. Глава Білого дому порадив Пригожину остерігатися можливого отруєння.
"Якби я був на його місці, я б стежив за тим, що я їм. Я б стежив за своїм меню", – сказав журналістам Байден.
Раніше президент Росії Володимир Путін розповів, як зустрічався із терористами ПВК "Вагнер" та нагадав, що юридично такої організації не існує.