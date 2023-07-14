ППО знищила вночі 16 "Шахедів" — Повітряні сили

З вечора 13 липня до ранку 14 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. 17 безпілотників типу Shahed запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Про це йдеться﻿ в повідомленні командування Повітряних сил.

"В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів». Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби" , — зазначили в командуванні.

Для відбиття атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомляли﻿ про влучання безпілотника в Кривому Розі.