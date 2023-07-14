ЗСУ знищили ще понад 500 окупантів, 24 артсистеми і 5 танків ворога — Генштаб

ЗСУ знищили ще понад 500 окупантів, 24 артсистеми і 5 танків ворога — Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще приблизно 550 окупантів. Також українські військові знищили 24 артилерійські системи, 5 танків, 9 бронемашин, 31 один розвідувальний безпілотник та іншу техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько / 236590 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4097 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9),
  • артилерійських систем – 4449 (+24),
  • РСЗВ – 680 (+2),
  • засобів ППО ‒ 423 (+2),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31),
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+2),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24),
  • спеціальної техніки ‒ 662 (+10).

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