ЗСУ знищили ще понад 500 окупантів, 24 артсистеми і 5 танків ворога — Генштаб
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще приблизно 550 окупантів. Також українські військові знищили 24 артилерійські системи, 5 танків, 9 бронемашин, 31 один розвідувальний безпілотник та іншу техніку противника.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько / 236590 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4097 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9),
- артилерійських систем – 4449 (+24),
- РСЗВ – 680 (+2),
- засобів ППО ‒ 423 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31),
- крилатих ракет ‒ 1273 (+2),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24),
- спеціальної техніки ‒ 662 (+10).