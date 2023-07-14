Генштаб: ЗСУ мають успіх під Бахмутом, закріплюються поряд з Андріївкою
Сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку та продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Ліга.net.
"На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив Ковальов.
Також українські оборонці продовжують стримувати російський наступ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Там загарбники активно застосовують свої резерви, тривають важкі бої, зазначив Ковальов.