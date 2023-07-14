Конгрес США відхилив низку антиукраїнських поправок трампістів

У Палаті представників США відхилили кілька поправок до оборонного бюджету на 2024 рік, які були небезпечними для України. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Європейська правда.

Повідомляється, що члени Палати представників багато годин розглядали поправки до проекту закону "Про асигнування на потреби національної оборони на 2024 р." (NDAA).

"Раді повідомити, що всі негативні поправки, які стосувалися України, розглянуті та відхилені" , - розповіла Маркарова.

Серед таких:

#105 М.Т.Грін - про видалення із закону положення про виділення 300 млн. дол. США на допомогу Україні (за - 89; проти - 341);

#1206 М.Гейтца - про заборону допомоги Україні у сфері безпеки (за - 70; проти - 358);

#104 М.Т.Грін - про видалення із закону положення про створення центру передового досвіду в Україні (за - 95; проти - 332);

#472 (Р.Девідсон, М.Клауд) про вимогу до президента США у координації з міністром оборони та державним секретарем подати до Конгресу звіт, що містить стратегію участі США у [війні в] Україні (за - 129; проти - 301);

#1219 (Е.Оглез) про видалення розділу 1224 законопроекту про продовження повноважень ленд-лізу для України (за - 71; проти - 360);

#1558 (М.Т.Грін, М.Гейтц та Т.Массі) про заборону на продаж або передачу в Україну касетних боєприпасів або технологій, що стосуються касетних боєприпасів ("за" - 147; "проти" - 276)

Маркарова додала, що попереду ще голосування проекту загалом, голосування Сенатського NDAA, конференція палат та повторне голосування.