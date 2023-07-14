Для передачі F-16 зараз не ідеальні умови на полі бою – Пентагон

Сполучені Штати вважають, що поточний потенціал протиповітряної оборони та повітряних сил Росії створює неідеальні умови для постачання Україні американських винищувачів F-16 зараз, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу в четвер заявив директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Представник Міноборони Сполучених Штатів зазначив, що умови, за яких відбуваються бойові дії, змінюються з часом, "але зараз умови для застосування F-16, напевно, не є ідеальними".

"Я маю на увазі, що росіяни все ще мають певний потенціал протиповітряної оборони. У них є і повітряний потенціал. І та кількість F-16, яка буде надана, можливо, не є ідеальною для того, що відбувається зараз" , – уточнив він.

Водночас Сімс додав, що оскільки майбутнє зміниться, "це, безумовно, диктуватиме те, як американські винищувачі будуть використовуватися" Україною.