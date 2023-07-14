Топ "найприбутковіших" вакансій в Україні

Рівень зарплат українців залежить не лише від освіти, умінь та навичок. Під час навчання чи зміни професії слід провести детальний аналіз ринку праці, а також дослідити, які спеціальності та вакансії обіцяють найбільший дохід не лише зараз, а й через 5-10-20 років, повідомляє РБК-Україна.

Ринок праці на тлі війни

Повномасштабна війна та економічна криза в Україні змусили бізнес оптимізувати свої витрати. Після 24 лютого минулого року багато компаній зупинили виробництво, перевезли офіси до безпечніших міст, скоротили персонал і знизили зарплати.

Однак зараз ринок праці в Україні поступово приходить до тями. Перегляд зарплат у 2023 році відбувся під час переходу ринку праці від роботодавця до претендента – коли кількість пропозицій роботи зіткнулася зі зниженням попиту.

Дані недавнього дослідження порталу Work.ua свідчать про те, що зараз на ринок праці впливають:

низька конкуренція за вакансії (кількість вакансій встановлює рекорди практично щомісяця)

дефіцит кваліфікованих кадрів (у зв'язку з міграцією українців за кордон та мобілізацією до лав ЗСУ)

запит на підвищення оплати від існуючих працівників

Зростання середньої зарплати

Протягом минулого року зростання середніх зарплат становить близько 10%. При цьому збільшення зазначається у спеціалістів усіх рівнів кваліфікації.

Якщо навесні 2022 року молодші фахівці отримували в середньому 11 000 грн, то вже навесні 2023 року - 13 000 грн (на 18% більше).

Середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів з досвідом роботи не менше 2-3 років також зріс – з 15 000 грн до 16 500 грн (на 10% більше).

Найкваліфікованіші робітники збільшили свій прибуток із 20 000 грн до 23 000 грн (на 15%).

Які професії найприбутковіші

Ні для кого не секрет, що зараз найбільші оклади одержують працівники у сфері інформаційних технологій. У середньому досвідчені ІТ-фахівці щомісяця заробляють близько 75 000 грн.

Крім того, вже місяць поспіль найбільші зарплати зберігаються у:

медіабаєрів (спеціаліст, який просуває та розміщує рекламну продукцію на інформаційних площах, у середньому – 55 000 грн)

водіїв-міжнародників (у середньому – 40 000 грн)

лікарів-ендодонтистів (напрямок у стоматології, в середньому – 35 000 грн)

До топових із зарплат посад (від 50 000 грн до 25 000 грн) можна також віднести фахівців з: