Китай проник в усі сектори економіки Великобританії – звіт розвідки

Китаю вдалося проникнути у всі сектори економіки Великобританії, йдеться у звіті парламентського комітету з розвідки та безпеки країни. Пекін намагався проникнути до британських спецслужб зі своїми шпигунами в рамках «плідної та агресивної» шпигунської кампанії, пише The Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Засуджувальна оцінка Комітету з розвідки та безпеки ISC, який контролює службу безпеки MI5 і розвідку MI6, дійшла висновку, що уряди, які змінювали один одного, не змогли впоратися з загрозою, оскільки "економічні інтереси мали перевагу".

Наприкінці також йдеться, що китайські інвестиції в ядерний сектор означають, що колись британську електроенергію можна буде викупити, якщо відносини між країнами погіршаться. Документ попереджає про «кошмарний сценарій», коли Китай мав би технологічну перевагу та міг би надавати політичний та економічний вплив на всіх рівнях.

Як передає ВВС, у звіті також досліджується втручання Китаю в наукові кола Британії, націлення на промисловість та технології, інвестиційні угоди за участю Китаю та участь Китаю у критичній національній інфраструктурі Великобританії.

Китайські інвестиції у Великій Британії, як йдеться у звіті, залишилися безконтрольними. Виражається «серйозна стурбованість» тим фактом, що уряд, на думку комітету, «не хоче, щоб було якесь значуще дослідження чутливих інвестиційних угод». на британських вчених «через спонукання та залякування», а також «моніторинг та контроль» китайських студентів.

Деякі академічні установи, схоже, заплющують очі на такі спроби, "вони раді просто взяти гроші", додається у звіті.

«Ми знаходимося на траєкторії кошмарного сценарію, коли Китай краде креслення, встановлює стандарти та створює продукти, надаючи політичний та економічний вплив на кожному кроці» , - сказав голова комітету Джуліан Льюїс.

Що стосується інвестицій Китаю в енергетичний сектор Великобританії, то у звіті йдеться, що «наївно вважати, що дозвіл китайським компаніям впливати на цивільний ядерний та енергетичний сектори Британії не означає передачі контролю Комуністичної партії Китаю».

У ньому додається: «Ми сумніваємося, як будь-який департамент може вважати, що іноземна країна, яка одноосібно управляє нашими атомними електростанціями, не повинна замислюватися».