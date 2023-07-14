Балтійське море стало озером НАТО – POLITICO

НАТО має намір зміцнити контроль над Балтійським морем, ускладнюючи життєво важливий транзитний шлях для військово-морського флоту Путіна на околицях РФ, пише POLITICO, повідомляє Дзеркало тижня.

Цього тижня саміт Альянсу у Вільнюсі став першим для Фінляндії як учасниці цього оборонного альянсу. Напередодні саміту Туреччина погодилася підтримати заявку Швеції на приєднання, прокладаючи шлях до стратегічних змін у регіоні, де колись Москва домінувала.

«[Швеція та Фінляндія] роблять НАТО набагато більш узгодженим географічно. Балтійське море стає озером НАТО, що, в цілому, корисне також через зростання значення Арктики» , – сказала Ульріке Франке, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

Розширення НАТО з часів Холодної війни

НАТО постійно посилює контроль над Балтійським морем — важливими морськими воротами для російського флоту, який має бази поблизу Санкт-Петербурга та сильно мілітаризованого Калінінградського ексклаву. Під час холодної війни лише Данія та Німеччина на крайньому західному краї Балтики перебували в альянсі. Приєднання Польщі до НАТО у 1999 р. та трьох балтійських республік у 2004 р. поставило більшу частину південного узбережжя моря під контроль Альянсу.

Перекреслення столітньої традиції нейтралітету

Фінляндія та Швеція в НАТО закриють північні лещата на морі, залишивши Росії обмежений доступ. Обидві країни відмовилися від свого давнього нейтралітету, який у разі Швеції сягав багатьох століть. І у травні минулого року подали заявку на приєднання до альянсу після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Це означає значне розширення кордонів НАТО з Росією, зміцнення оборони у Північній Європі та підвищення надійності стримування альянсу.

"Країни Балтії були стурбовані тим, що вони трохи ізольовані" , - сказала Каміль Гранд, колишній помічник генерального секретаря НАТО.

Можна припустити, що Швеція та Фінляндія не підвели б їх, але доступ до портів та аеропортів не був гарантований на 100 відсотків.

Приєднання Швеції та Фінляндії означає розширення присутності альянсу в Арктиці, регіоні, який стає все більш стратегічним як для Росії, так і для Китаю.

Москва не в захваті.