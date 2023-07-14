У гирлі Дніпра Сили оборони знищили три ДРГ ворога — Гуменюк

У гирлі Дніпра Сили оборони знищили три диверсійно-розвідувальні групи ворога, зокрема знищено 11 окупантів, три човни, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, диверсанти намагаються час від часу маневрувати, збираючи інформацію про рух Сил оборони. Також окупанти намагаючись ротувати свій особовий склад.