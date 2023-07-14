У гирлі Дніпра Сили оборони знищили три ДРГ ворога — Гуменюк
У гирлі Дніпра Сили оборони знищили три диверсійно-розвідувальні групи ворога, зокрема знищено 11 окупантів, три човни, повідомляє Укрінформ.
Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, диверсанти намагаються час від часу маневрувати, збираючи інформацію про рух Сил оборони. Також окупанти намагаючись ротувати свій особовий склад.
"За минулу добу нами було виявлено три таких групи на трьох човнах. Всі результативно знищено: 11 окупантів і три човни пішли за курсом русского воєнного корабля", - сказала Гуменюк.