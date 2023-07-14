У Курській області влада заявила про вибух дрона в районі АЕС

Влада Курської області РФ заявляє про падіння та детонацію безпілотника неподалік АЕС; також повідомляється про збиття трьох дронів на підступах до Воронежа, повідомляє Українська правда.

Про це заявили губернатор Курської області Роман Старовойт та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Губернатор Курської області заявляє, що уночі в місті Курчатов, де розташована АЕС, сталося падіння безпілотника. За його словами, "критично важливих об'єктів унаслідок падіння дрона і його подальшої детонації пошкоджено не було".

Серед мирних жителів постраждалих немає. Часткових пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

Губернатор Воронезької області стверджує, що у за кілька кілометрів від Воронежа засоби ППО виявили та знищили три БПЛА. Жертв, постраждалих, руйнувань немає.