Британська розвідка: чому РФ не виведе ядерні субмарини на парад ВМФ

Британська розвідка припускає, що скасування Росією участі ядерних субмарин у параді ВМФ може бути пов’язане як з їхньою зайнятістю, так і з певними безпековими побоюваннями російського керівництва, повідомляє Європейська правда.

Про це розповідають в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 13 липня.

12 липня у російських ЗМІ з’явилися повідомлення, що ядерні субмарини Північного флоту Росії не братимуть участі у параді до Дня Військово-морського флоту РФ, який планують у Санкт-Петербурзі на 30 липня.

З часу заснування такого формату святкування у 2017 році, це, наскільки відомо, перший рік, коли ядерних субмарин не буде на параді.